التدخل السريع يقدم الدعم لشاب من ذوي الإعاقة وينقله لأحد دور الرعاية

تنفيذا لتوجيهات السيدة/نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ توجه فريق التدخل السريع لمكان تواجد شاب من ذوي الإعاقة بأحد شوارع القاهرة لتقديم المساعدة له، بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين لفريق التدخل السريع أن الشاب يدعى م.ع ويبلغ من العمر ٢٣ عاما من ذوي الإعاقة من محافظة أسيوط، ويقيم في إحدى شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات ويتقاضى الدعم النقدي كرامة وقدره ٤٣٠ جنيها.

وذكر الشاب أن الأم والأب وأخواته الأربعة متواجدين بمحافظة أسيوط ويقوم بزيارتهم كل أسبوعين ويبيع المناديل بالشارع، كما كتب كتاب تحت عنوان (لا تَقُل عني معاق) بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠ صادر من دار الكتب المصرية.

الشاب كان يحتاج لمكان للإقامة، كما يحتاج مبلغ من المال لطباعة نسخة ثانية من الكتاب واستكمال تعليمه ومساعدة أحد الأخصائيين له في تأليف الكتب.

وعلى الفور، نقله فريق التدخل السريع لدار "معانا لإنقاذ إنسان" بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.