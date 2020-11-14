طارق حامد على مقاعد البدلاء في تشكيل المنتخب أمام توجو اليوم

يحتضن ملعب إستاد القاهرة الدولي اليوم، مواجهة مرتقبة وهامة بين منتخب مصر الأول ومنتخب توجو، في إطار منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

وتتواجد مصر في مركز لا يليق بها على الإطلاق في المجموعة بعد حصدها لنقطتين فقط في أول مواجهتين بالتصفيات، بالتعادل أمام جزر القمر، والتعادل أمام كينيا.

وتحتل مصر المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما تحتل جزر توجو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتل كل من جزر القمر وكينيا المركز الأول والثاني بالترتيب.

وضم حسام البدري قائمة تضم كل من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

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