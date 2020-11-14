التعليم: "لا نية لتعطيل الدراسة تحت أي ظرف"

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حول ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا داخل المدارس.

أكد شوقي، أنه لا يوجد نية لتعطيل الدراسة بالمدارس تحت اي ظرف، لافتًا إلى أنه لا داعي للقلق واثارة البلبلة بين الراي العام ونشر شائعات مغرضة، قائلا" بطلو شائعات" .

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تطبق الاجراءات الاحترازية في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وفي حالة ظهور إصابة بفيروس كورونا داخل اي فصل سيتم إغلاق الفصل لمدة محددة.

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وأشار، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق التعليم الهجين هذا العام و تقسيم الطلاب وفقًا لايام الاسبوع للحضور داخل المدارس، والاعتماد علي تطبيق نظام التعليم عن بُعد من خلال القنوات التعليمية ومصادر المعرفة الالكترونية وبنك المعرفة المصري، الهدف الأساسي منها ليس التطوير وإنما مواكبة ظروف جائحة كورونا التي نعاني منها.