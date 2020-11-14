أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، إصابة مدربه ستيفانو بيولي، بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وأصدر ميلان الإيطالي بيانا رسمياً، يؤكد فيه إصابة مديره الفني بيولي بكورونا، بعدما جاءت عينة تحليله للكشف عن الفيروس إيجابية.
وقال النادي الإيطالي في بيانه، إن بعد إجراء تحاليل طبية للفريق، صباح اليوم السبت، أثبتت نتيجة التحاليل إيجابية عينة المدرب بيولي.
وأشار الموقع الرسمي للفريق الإيطالي، إلى أن المدرب الإيطالي لا يُعاني من أي أعراض، وأنه عزل نفسه ذاتياً في منزله.
اقرأ أيضا: البدري يستقر علي التشكيل المتوقع لمنتخب أمام توجو الليلة.. وصلاح يغيب عن المباراة
وأكد بيان ميلان، أن جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني للفريق جاءت سلبية.
واختتم النادي الإيطالي بيانه، مؤكداً أنه نتيجة لإصابة بيولي بفيروس كورونا، فتم إلغاء مران الفريق الذي كان من المقرر إقامته اليوم السبت، وأن الفريق سيعود للتدريبات يوم الاثنين المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. إصابة مدرب ميلان "بيولي" بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.