عاجل .. إصابة مدرب ميلان "بيولي" بفيروس كورونا

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، إصابة مدربه ستيفانو بيولي، بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأصدر ميلان الإيطالي بيانا رسمياً، يؤكد فيه إصابة مديره الفني بيولي بكورونا، بعدما جاءت عينة تحليله للكشف عن الفيروس إيجابية.

وقال النادي الإيطالي في بيانه، إن بعد إجراء تحاليل طبية للفريق، صباح اليوم السبت، أثبتت نتيجة التحاليل إيجابية عينة المدرب بيولي.

وأشار الموقع الرسمي للفريق الإيطالي، إلى أن المدرب الإيطالي لا يُعاني من أي أعراض، وأنه عزل نفسه ذاتياً في منزله.

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