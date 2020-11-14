396 عالم مصري في قائمة ستانفورد لأفضل 2٪ من علماء العالم

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء "أعلى 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات‎ Scopus في 22 تخصص علمي و 176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية، واحتوت هذه القائمة على 396 عالم مصري من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية، بحثية خاصة تأسست في عام 1885 وقد أنطلق منها وادي السيلكون في الستينات من القرن الماضي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن القائمة احتوت على العلماء من الجامعات المختلفة وبيانها ترتيباً كالتالي: 48 من جامعة القاهرة، و 38 من المركز القومي للبحوث، و31 من جامعة الأسكندرية، و30 من جامعة الزقازيق، 24 من جامعة عين شمس، و24 من جامعة المنصورة، و19 من جامعة أسيوط، و13 من جامعة طنطا، و12 من جامعة بنها، و12 من جامعة سوهاج، و10 من مركز بحوث الفلزات، و9 من جامعة المنوفية، و8 علماء من كلا من من جامعة حلوان، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة قناة السويس، و7 من جامعة بني سويف، و6 ست علماء من كلا جامعة المنيا، ومعهد بحوث البترول، والجامعة المصرية البريطانية، و5 علماء من كلا من الجامعة المصرية اليابانية، مدينة زويل.

وتضمنت القائمة 4 علماء من كلا من جامعة جنوب الوادي، وجامعة الفيوم، و3 من جامعة النيل، وعالمين من كلا من جامعة أسوان، ومدينة الأبحاث العلمية، وجامعة دمنهور، وجامعة بورسعيد، والمعهد القومي لعلوم البحار، وجامعة دمياط، وعالم واحد من كلا من جامعة المستقبل وجامعة الوادي الجديد، وجامعة فاروس، وجامعة السويس، ومعهد تيودور بلهارس، ومن جامعة السادات.

إقرأ أيضًا.. اختيار 55 عالمًا من جامعة القاهرة فى قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم