خروج ميار الببلاوي من العناية المركزة

أعلن نجل ميار الببلاوي، عن تطورات حالتها الصحية لوالدته بعد احتجازها في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تواجدها هناك.

وكتب الحساب الرسمي لميار الببلاوي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "احلى خبر سمعته النهارده ماما حبيبتى خرجت من العنايه المركزه وبقت فى غرفه وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".

وكان قد نشر محمد نجل ميار الببلاوي في الرابع من نوفمبر الجاري صور لوالدته وهي في المستشفى، ظهرت نائمة وتعلق المحاليل الطبية، دون الكشف عن اسباب مرضها.

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واتضح بعد ذلك أن ميار الببلاوي كانت تجري عملية في القلب وهو ما أكد عليه محمد لنفي الشائعات التي خرجت حينها بإصابتها بفيروس كورونا.