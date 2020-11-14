عروض أورنج الجديدة على نظام أورنج الكينج.. تعرف عليها

ينشر تحيا مصر عروض أورنج الجديدة على نظام أورنج الكينج الذي طرحتها الشركة بمزيد من الميجاباتيس، وباقات الإنترنت، لاسيما أن خط الكينج أورنج من أكثر الخطوات التى يقبل على شراء الكثير من عملاء أورنج على مستوى الجمهورية.

عروض أورنج على نظام أورنج الكينج



ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "أحسن قيمة للإنترنت من أورنج،3000 سوبرميجا إنترنت و300 دقيقة بـ 20 جنيه فقط مع نظام أورنج الكينج".

وأضافت لتفعيل الباقة الإضافية اطلب #12#، لشراء خط الكينج والحصول على عرض ضعف الباقة أول شهر، أو زيارة أي فرع من فروع أورنج".

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والجدير بالذكر أن يتابع تحيا مصر كافة عروض أورنج التى تقدمها على باقات الإنترنت والمكالمات والأنظمة.

