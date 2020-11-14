رسمياً.. الجنايني يعلن النهائي الإفريقي باستاد القاهرة

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية عن أن المباراه النهائية بين فريقي الأهلي والزمالك علي استاد القاهرة.

ومن المُقرر أن تُقام المُباراة يوم 27 من الشهر الجاري، وهي المباراة التي ينتظهرها جماهير الكرة المصرية بفارغ الصبر حيث هذه المره الأولى في تاريخ الكرة المصرية لقاء كبيران الكرة الافريقية في النهائي الإفريقي علي أرض مصر.

ومن المنتظر اليوم السبت أن تقام مباراه منتخب مصر ومنتخب توجو حيث ينتظر الجماهير المصرية الفائز في هذه المباراة.

وانضم بعض من لاعبي فريقي الأهلي والزمالك لمنتخب مصر من أجل مباراة توجو في الجوله الثالثة في تصفيات الأمم الافريقية واللاعبون المنضمون من الأهلي للمنتخب هم: عمرو السوليه ومحمد هاني و محمد الشناوي و ايمن اشرف ومحمد مجدي (أفشه) ولاعيبة الزمالك هم: محمد ابوجبل ومحمود حمدي (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفي محمد.

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وتُجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي والرجاء المغربي، قد انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الأحمر، وانتهت مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المباراة 3-1 لمصلحة الزمالك.