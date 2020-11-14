أول تعليق لـ تامر حسني بشأن إنفصاله عن بسمة بوسيل

حذف كلًا من الفنان تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعة بعضهما من موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك بعد إنفصالهما بشكل رسمي.

كانت قد أعلنت بسمة بوسيل إنفصالها عن تامر حسني، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

وبعد مرور دقائق حذفت المنشور الخاص بها، إلا أنها أعادت كتابته من جديد عبر خاصية القصص القصيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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الجدير بالذكر،أنه تزوج الفنان تامر حسني من المطربة المغربية بسمة بوسيل عام 2012، وأنجب منها ثلاثة أبناء وهما: "تاليا، أمايا، آدم".

