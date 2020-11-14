وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن مستجدات مشروع 2 كفاية خلال أكتوبر

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرًا مفصلًا عن مستجدات مشروع "2 كفاية" خلال شهر أكتوبر الماضى، والذى يأتى فى إطار البرنامج القومى لتنظيم الاسرة وتحقيق التنمية المجتمعية.





وأكدت القباج، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أن المشروع مستمر فى تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة من خلال مشروع "2 كفاية" تعمل على دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، مشددة على أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع.

ومن جانبها، ذكرت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير المشروع، أن حملات طرق الأبواب مستمرة، وبلغ عدد الزيارات المنفذة خلال شهر أكتوبر 263,795 زيارة ليصبح الإجمالى 4,487,012 منذ 1 يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2020.

وأوضحت أن محافظة سوهاج من أكثر المحافظات التى شهدت تنفيذ تلك الحملات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنه خلال شهر أكتوبر بلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة 40,148 سيدة ليصبح الإجمالى 618,567 سيدة منذ 1 يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2020، لتصبح محافظة المنيا من المحافظات التى شهدت أكبر عدد للسيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة.

وأضافت مدير المشروع، أن عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة بلغ خلال شهر أكتوبر 6,105 سيدة أكثرهن من محافظة بنى سويف، ليصبح إجمالى عدد المترددات حتى الآن 88,446 سيدة.

وتابعت ديزيريه، أنه يتم حاليًا ميكنة نظام إدارة المعلومات بالمشروع واستحداث تطبيق "الصحة المتنقلة"، للمستفيدات من المشروع، لافتة إلى أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة، وهم 10 بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتة إلى أنها وجدت الأماكن الأعلى فى الخصوبة هى الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.

الجدير بالذكر أن المشروع يأتى ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن من أجل تنفيذ رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتقديم برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين البرامج كمكون سكانى لتغيير القيم الإنجابية السائدة، حيث تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة وتدريب 384 من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب 1138 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات، كما تم افتتاح 65 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريبًا نظريًا وعمليًا.