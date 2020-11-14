396 مصريا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية، مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا فى مختلف التخصصات وعددهم حوالى 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ Scopus فى 22 تخصص علمى و 176 تخصص فرعى للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.





واحتوت القائمة على 396 عالم مصرى من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، كما جاء فى الرابط التالى

https://bit.ly/3n6dQ2R

وصرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن القائمة احتوت على العلماء من الجامعات المختلفة وبيانها ترتيبًا كالتالى: 48 من جامعة القاهرة، 38 من المركز القومى للبحوث،31 من جامعة الإسكندرية، و30 من جامعة الزقازيق، 24 من جامعة عين شمس، 24 من جامعة المنصورة، 19 من جامعة أسيوط، 13 من جامعة طنطا، 12 من جامعة بنها، 12 من جامعة سوهاج، 10 من مركز بحوث الفلزات، 9 من جامعة المنوفية، 8 علماء من كلا من من جامعة حلوان، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة قناة السويس، 7 من جامعة بنى سويف، 6 علماء من كلا جامعة المنيا، ومعهد بحوث البترول، والجامعة المصرية البريطانية، 5 علماء من كلا من الجامعة المصرية اليابانية، مدينة زويل، 4 علماء من كلا من جامعة جنوب الوادى، وجامعة الفيوم، 3 من جامعة النيل، عالمين من كلا من جامعة أسوان، مدينة الأبحاث العلمية، جامعة دمنهور، جامعة بورسعيد، المعهد القومى لعلوم البحار، جامعة دمياط، عالم واحد من كلا من جامعة المستقبل وجامعة الوادى الجديد، جامعة فاروس، جامعة السويس، معهد تيودور بلهارس، من جامعة السادات.

وأضاف عبد الغفار: "لنا أن نفتخر بعلمائنا المدرجين فى هذه القائمة وبالأخص الدكتور قابيل عبدالنبى من جامعة طنطا الذى شغل المرتبة 4427، والدكتور على بحراوى رحمة الله عليه من جامعة بنى سويف والذى شغل المرتبة 7752، والدكتور أبوالعلا حسنين من جامعة القاهرة فى المرتبة 11534، والدكتور عطية فرجانى من جامعة الزقازيق فى المرتبة 11889، والدكتور إبراهيم عباس من جامعة سوهاج فى المرتبة 12384 على مستوى العالم وكأعلى خمس علماء فى القائمة".

ولفت إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر هيرش H index أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة فى مواقع تأليف مختلفة.