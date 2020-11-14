البريد: لا صحة لوجود أى عجز فى كراسات شروط الإسكان الاجتماعى

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن وجود عجز فى كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية.





وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تواصل المركز، مع الهيئة القومية للبريد، والتى أكدت أنه لا صحة لوجود أى عجز فى كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كراسات الشروط للمواطنين بكميات كافية بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى أنه تم بيع أكثر من 160 ألف كراسة شروط حتى الآن، وجارى ضخ كميات إضافية منها نظراً للإقبال الكبير على الشراء.

وناشدت الهيئة، جميع المواطنين الراغبين فى شراء كراسات الإسكان عدم التزاحم بالمكاتب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أن الإعلان سارى حتى 7 ديسمبر المقبل، ولا يعتد بأسبقية شراء الكراسات.

وأهاب المركز بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة القلق بين المواطنين.