- 1/3
- 2/3
- 3/3
وتبين لفريق التدخل السريع، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أن الشاب يدعى "م.ع" ويبلغ من العمر 23 عاما من ذوى الاحتياجات الخاصة من محافظة أسيوط، ويقيم فى أحد شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات ويتقاضى معاش تكافل وكرامة وقدرة 430 جنيها.
وذكر الشاب أن الأم والآب وأخواته الأربعة متواجدين بمحافظة أسيوط ويزورهم كل أسبوعين ويمارس نشاط بيع المناديل بالشارع، كما كتب كتاب تحت عنوان "لا تقل عنى معاق" بتاريخ 21 يونيو 2020، صادر من دار الكتب المصرية، ويحتاج لمكان للإقامة، كما يحتاج مبلغ من المال لطباعة نسخة ثانية من الكتاب واستكمال تعليمه ومساعدة أحد الأخصائيين له فى تأليف الكتب.
وعلى الفور، نقل فريق التدخل السريع الشاب لدار "معانا لإنقاذ إنسان" بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. التضامن تقدم الدعم لشاب من ذوى الإعاقة وتنقله لأحد دور الرعاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.