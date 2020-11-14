صور.. التضامن تقدم الدعم لشاب من ذوى الإعاقة وتنقله لأحد دور الرعاية

قدم فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، المساعدة لشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة متواجد بأحد شوارع القاهرة، وذلك بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعى.





وتبين لفريق التدخل السريع، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أن الشاب يدعى "م.ع" ويبلغ من العمر 23 عاما من ذوى الاحتياجات الخاصة من محافظة أسيوط، ويقيم فى أحد شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات ويتقاضى معاش تكافل وكرامة وقدرة 430 جنيها.

وذكر الشاب أن الأم والآب وأخواته الأربعة متواجدين بمحافظة أسيوط ويزورهم كل أسبوعين ويمارس نشاط بيع المناديل بالشارع، كما كتب كتاب تحت عنوان "لا تقل عنى معاق" بتاريخ 21 يونيو 2020، صادر من دار الكتب المصرية، ويحتاج لمكان للإقامة، كما يحتاج مبلغ من المال لطباعة نسخة ثانية من الكتاب واستكمال تعليمه ومساعدة أحد الأخصائيين له فى تأليف الكتب.

وعلى الفور، نقل فريق التدخل السريع الشاب لدار "معانا لإنقاذ إنسان" بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية.