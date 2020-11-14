سفير أنجولا يشكر الرئيس السيسي لدعم بلاده في مواجهة كورونا

وجه السفير الأنجولي لدى مصر نيلسون كوزمي - نيابة عن السلطة التنفيذية الأنجولية - الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم الذي قدمه لبلاده خلال سبتمبر الماضي في مجال السلامة البيولوجية، وهو ما أسهم في دعم برنامج حكومة أنجولا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير، خلال اجتماع مع الدبلوماسيين وموظفي السفارة وممثلي الجالية الأنجولية المقيمة بمصر، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 45 للاستقلال الوطني.

وفي سياق أخر، قال السفير "إن أحد أكبر المكاسب في سنوات الاستقلال هذه، والتي يفخر بها الأنجوليون، هي حقيقة أننا نجحنا في الحفاظ على وحدة أراضينا، السيادة والوحدة الوطنية، رغم المحن المختلفة في هذه الرحلة الطويلة بينهما صراع داخلي مسلح استمر 27 عاما".

وشدد السفير على أهمية أن يحتفل جميع الأنجوليين بهذا التاريخ المهم في إطار أفضل من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما كان دائمًا تصميم السلطة التنفيذية التي توقعت قبل كل شيء في هذه السنوات الأخيرة، التحسن التدريجي لنوعية الحياة لجميع الأنجوليين.

وأضاف "أنه بالرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا وما أدت إليه من تراجع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، فقد شهدنا بدء تشغيل مختلف البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ووحدات الإنتاج الجديدة في البلاد".

وأشار إلى أنه على المدى القصير، فإن المشروع الجاري لبناء مصفاة (كابيندا) للبترول - والذي سيتم تنفيذه في عام 2022- سيخلق ما يقرب من 2000 وظيفة، مما سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من أجل البلاد والمنطقة.. مذكرا بالدور الكبير لوكالة الاستثمار الخاص وترويج الصادرات (ايبكس) في حشد الاستثمار الأجنبي الخاص لأنجولا.

وشدد على أن البعثات الدبلوماسية تلتزم بإرشادات السلطة التنفيذية نحو تكثيف الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز العلاقات مع جميع الدول.