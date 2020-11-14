وزيرة الصحة تتفقد أعمال الإنشاء بوحدة طب أسرة أبو زنيمة الجديدة بتكلفة...

في إطار متابعة الاستعدادت النهائية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء..

وزيرة الصحة توجه بتطوير المبنى القديم لوحدة أبو زنيمة ليصبح مكتب خدمات صحية

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال الإنشاء بوحدة طب أسرة أبو زنيمة الجديدة بمحافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للوحدة تلبغ ٢٥ مليون جنيه، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وقالت الوزيرة إن وحدة طب أسرة أبو زنيمة من ضمن وحدات المرحلة الثانية التي سيتم العمل بها بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، حيث إنه من المقرر تطبيق المنظومة الجديدة ب ٢٣ وحدة صحية و٧ مستشفيات بجنوب سيناء، موضحة أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة تضم ١٣ وحدة ومركز طبي و٤ مستشفيات يتم تجهيزها على أعلى مستوى طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوحدة تضم ٢ عيادة طب أسرة، و٢ عيادة أسنان، و٢ معمل تحاليل، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي الأسري وجميع

خدمات الطب الوقائي، مشيرًا إلى أن الوحدة تخدم أكثر من ٢٠ ألف مواطن من أهالي مركز أبو زنيمة والمناطق التابعة له.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت معدل التسجيل لملفات طب الأسرة بوحد طب أسرة أبو زنيمة، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات التي تم فتحها ٩ آلاف ملف طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ بالوحدة قبل نهاية العام الحالي، كما وجهت برفع كفاءة المبنى القديم لوحدة صحة أبو زنيمة والمجاور للمبنى الجديد ليصبح مكتب خدمات صحية يقدم خدمات الطب الوقائي والترصد البيئي، كما يضم مركزًا لتدريب للفرق الطبية والعاملين بمركز طب أسرة أبو زنيمة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي؛ تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.