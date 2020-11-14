صرفت مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أدوية زنك ومسكنات للمخالطين للاعب الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد. وجهزت الصحة أدوية زنك وبرامول للمخالطين، ونسقت الإدارة الصحية ببسيون مع المهندس ماهر شتيه عمدة القرية لتوزيع الأدوية على أهالى القرية المخالطين للاعبين كإجراء احترازى حفاظًا على سلامتهم خشية ظهور أعراض الفيروس عليهم. وشددت الفرق الوقائية على الأهالى بتواخى الحذر والتزم الجلوس فى المنازل والابلاغ فورا حال ظهور أى أعراض عليهم. وكانت قادت منى صالح رئيس مدينة بسيون بمحافظة الغربية حملة تطهير مكبرة بقرية نجريج مركز بسيون، مسقط رأس محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا. ودفعت الأجهزة الأمنية بفرق لتطهير وتعقيم منازل القرية خاصة منازل المخالطين له فى حفل زفاف شقيقه نصر، واستخدام الكلور والمطهرات لتعقيم وتطهير المنازل. وتقوم فرق التطهير برش وتعقيم وتطهير المنازل منها منزل أسرته وخال اللاعب وأقاربهم وعدد من أبناء القرية وإجمالى عددهم 70 شخصا ممن حضروا حفل الزفاف. كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد وجه مديرية الصحة بالغربية، بسرعة إرسال فريق طبى من الرصد والطب الوقائى صباح اليوم السبت إلى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، مسقط رأس اللاعب الدولى محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالى القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. كما وجه المحافظ منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون بتطهير شوارع ومنازل القرية بأكملها من خلال فرق متخصصة وبشكل دورى لحين انتهاء إجراءات مسح جميع الحالات المخالطة للاعب بالقرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة الغربية تصرف زنك ومسكنات للمخالطين لمحمد صلاح بقرية نجريج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.