الزراعة: إنشاء مراكز نموذجية لتجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية وإقراض أصحابها

يواصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المتابعة المستمرة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسية، لتواكب المعايير الدولية، وتمويل وإقراض أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى 5% للإنشاء والتطوير،وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان.

وقال د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه ولأول مرة يصدر قرارا وزاريا بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسية، كما تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، كما تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزى المصرى لإستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانونى للتمويل والإقراض بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا.

واضاف سليمان أن وزير الزراعة وافق على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان جديدة تابعة للوزارة نموذجية طبقًا للمواصفات القياسية فى المناطق والمحافظات التى يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وتفتقر إلى هذا النوع من النشاط وخاصة أن مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار المربين وذلك لضمان الحصول على ألبان ذو جودة عالية تناسب الإستهلاك الطازج والتصنيع والتصدير.

مشيرا إلى أن مراكز الوزارة سوف تكون نموذجا يحتذى للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع الألبان والاستفادة من مبادرة البنك المركزي

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن تطوير مراكز تجميع الألبان يتبعه الإهتمام بالرعاية والنواحى الصحية للحيوانات وطريقة الحلب وصحة الحيوانات وسرعة نقل الألبان من أماكن الحليب إلى مراكز تجميع الألبان فى وسائل مخصصة لذلك، وكذلك الحصول على ألبان عالية الجودة.

جدير بالذكر أن طبقا لتوجيهات القيادة السياسية فإن وزارة الزراعة تسعى حاليا لإنشاء وتطوير مركز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشجيع المواطنين على الاستفادة من القروض الميسرة لهذا النشاط كما أن وزير الزراعة قام مؤخرا بزيارة مراكز تجميع الألبان بمحافظة الغربية