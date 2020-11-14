مطار القاهرة يشهد اليوم وصول وسفر 216 رحلة جوية لنقل 25 ألف راكب

يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، تسيير نحو 216 رحلة جوية ما بين وصول وسفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، لنقل نحو 25 ألف راكب على متن شركات طيران عربية ودولية ومصرية أيضا.

ويستقبل مطار القاهرة، على مدار ساعات اليوم، 114 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12537 راكبا، كما يغادر المطار 102 رحلة سفر، تقل على متنها 12096 راكبا.