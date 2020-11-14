مطار القاهرة يشهد اليوم وصول وسفر 216 رحلة جوية لنقل 25 ألف راكب

يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، تسيير نحو 216 رحلة جوية ما بين وصول وسفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، لنقل نحو 25 ألف راكب على متن شركات طيران عربية ودولية ومصرية أيضا.
ويستقبل مطار القاهرة، على مدار ساعات اليوم، 114 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12537 راكبا، كما يغادر المطار 102 رحلة سفر، تقل على متنها 12096 راكبا.
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.
كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معهم، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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