تحيا مصر يستضيف الأخوين مصطفى ومحمود بكري.. غداً

يواصل موقع تحيا مصر استضافة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، وترقب فريق التحرير ندوة تعقد غداً الأحد مع عضو مجلس النواب المخضرم مصطفى بكري، وعضو مجلس الشيوخ النائب محمود بكري.

الأخوين بكري من قامات الصحافة والسياسة وهم أضلع أساسية في حركة التغيرات التي وقعت في مصر خلال العقد المسبق، حيث يعد النائب مصطفى بكري من أيقونات البرلمانات المتعاقبة في فترات مختلفة للحكم، كما يعد محمود بكري مرجعية في أحوال الصحافة والإعلام والسياسة في البلاد بتلك الفترة.

ويتوقع فريق تحرير تحيا مصر أن يكون هناك العديد من المحاور الثرية التي يمكن أن يتم فتحها للنقاش مع الأخوين بكري، حيث يملكون رؤية واسعة للفترة الحالية من عمر البلاد، ومايتعلق بتقييم برلمان 2015، وتوقعاتهم بشأن اختلافه عن برلمان 2020، وماسوف يميز الأخير ونوابه.

العديد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتحديات التي تواجه مصر يمكن للأخوين بكري أن يبديا فيها رأي قاطع وحاسم، ومنها المخاطر التي تحدق بالاتجاه الاستراتيجي الغربي، وتفشي وباء كورونا كتحدي صحي عالمي، بخلاف التحديات الامنية المتعلقة بالإرهاب، وأخيرا الصعوبات الاقتصادية كملف نوعي واستثنائي.

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كما يمكن أن يقدم الأخوين بكري إطلالة على حال الصحافة والإعلام، وكيفية إصلاح أحوالهم، والمقتضيات المطلوب تحقيقها من أجل النهوض بدور إعلامي رائد للدولة يعود بها لمكانها الطبيعي كأحد القلاع الإعلامية في المنطقة بأكملها.

وسبق لتحيا مصر أن استضاف مجموعة من القامات البرلمانية والحزبية، من ألمع نواب البرلمان كالنائب محمد الفيومي، وطارق الخولي، وأحمد زيدان، بالإضافة إلى أعضاء الشيوخ كحمود القط، محمد السباعي، محمد عمارة، عمرو حجاج، محمد عزمي، بالإضافة لأميرة العادلي ومحمد عبد العزيز.