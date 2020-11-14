رئيس الوزراء يتوجه إلى البحرين لتقديم العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة صباح اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، متوجهًا إلى العاصمة البحرينية المنامة، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين الراحل.

ويُرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، كل من وزراء: المالية، والاتصالات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدني، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

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ومن المقرر أن ينقل مدبولي، خلال الزيارة، عزاء مصر؛ رئيسًا وحكومة وشعبا، إلى قيادة وحكومة وشعب البحرين الشقيق.

