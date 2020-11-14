بنظرة عاشق لمعشوقته .. "الآثار" تذهل العالم بأضخم كشف أثري في مصر (صور)

علي أعماق مختلفة تتراوح ما بين 10 و12 مترا، ووسط تغطية إعلامية موسعة، شهدتها منطقة جبانة سقارة الأثرية، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وحضرها عددا من وكالات الانباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والأجنبية، أعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عن كشف آثري "ضخم"، عثر عليه في حالة جيدة جدا.

وأذهلت وزارة السياحة والآثار المصرية العالم، على الهواء مباشرةً اليوم السبت، بعد الإعلان عن أضخم اكتشاف أثري عبارة عن توابيت فوق توابيت، في منطقة "جبانة" بسقارة، وهي أحد أجزاء منطقة جبانة منف وتمتد من منطقة أبو رواش شمالا وحتى منطقة دهشور جنوبا، وكانت تستخدم لدفن الملوك وكبار الموظفين والكهنة.

وقال وزير السياحة والآثار، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان أكبر كشف أثري عام 2020 بالمنطقة المذكورة، إن سقارة لم تبح سوى عن 1% من الآثار الموجودة بها، وتحتوي أيضا على جبانة للحيوانات، مُشيرا إلى أنه تم اكتشاف أكثر 100 تابوت مغلق ملون، وذلك بخلاف الـ 59 تابوتا التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي بداية شهر أكتوبر الماضي، و40 تمثالا لمعبودات مذهبة جميعا تم استخراجها من 3 آبار فقط.

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