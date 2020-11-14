هاني الناظر يكشف طريقة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

نصح الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، المواطنين بإتباع روتين خاص لتقوية المناعة مع بداية فصل الشتاء يشمل المشروبات الدافئة والعصائر الطبيعة.

وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تعالوا نحرص علي تناول المشروبات الدافئة والعصائر هذه الايام وخلال فترة الشتاء لفوائدها الصحية العديدة وتقوية المناعة وحمايتنا من العديد من الامراض خاصة الشتوية منها ومفيدة ايضا لسلامة الجلد ونضارة البشرة والشعر".

وأشار، إلى أن أهم المشروبات الدافئة التي من الممكن تناولها القرفة والجنزبيل ويمكن تناولهما معًا، والينسون والمورينجا والنعناع والشاي والكاكاو ويمكن تحليتهم بقدر قليل جدا من عسل النحل.

وأضاف: "العصائر الطبيعية تشرب بدون تسخين او تبريد اي بدرجة حرارتها الطبيعية عند عصرها مثل عصير الجزر والطماطم والليمون والبرتقال والجوافة والرمان..وعلينا الابتعاد تماما عن تناول المياه الغازية بانواعها المختلفة".

اقرأ أيضًا..هاني الناظر يقدم روشتة وقائية لمواجهة فيروس كورونا



كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.