إخلاء سبيل جو هاني .. والقاضي: اعتذر وأكد احترامه للدين الإسلامي والنبي محمد

قرر قاضي معارضات الإسماعيلية ، اخلاء سبيل يوسف هاني أو "جو" -18 سنة- والطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة قناة السويس، بعد تقديمه اعتذار أمام المحكمة وتأكيد احترامه للدين الإسلامي والنبي محمد الكريم صلي الله وعليه وسلم.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم جو هاني أنه كتب التعليقات المسيئة بعد تراشق الكتروني ومشادات كلامية، على منشور تم نشره على احدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ المتهم ندمه وإعتذراه، مؤكدا احترامه الشديد للدين الإسلامي، والرسول محمد الكريم صلي الله عليه وسلم.

وكانت نيابة استئناف الاسماعيلية برئاسة المستشار عبدالخالق فتح الباب رئيس النيابة ،تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابة استئناف الاسماعيلية امرت امس الجمعة بحبس يوسف هاني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت النيابة له تهمة ازدراء الأديان وسب الدين الاسلامي علانية.

ومنذ يومين، تصدر اسم الشاب يوسف هاني أو "جو"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إنتشار تعليقه على فتاة مُسلمة متهكما على نبي المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام، واصفا الرسول بأبشع عبارات السباب مُسيئا لمكانته المُقدسة لدى المسلمين.

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بدأ هاشتاج محاكمة يوسف هاني يتردد على موقع "تويتر" بعد تعليقاته التي وصفها المتابعين بـ "المقززة" والمُهينة لرمز ديني إسلامي، وذلك خلال سجاله ومشاجرته في التعليقات، مع فتاة مسلمة ليصف الرسول بـ "المتخلف عقليا".

وأثار تعليق يوسف هاني غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض قائلا: يجب #محاكمه_يوسف_هاني هو و كل من يهين أو يسب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما يجب محاكمة كل من يسب الأديان والرموز الدينيه فى الإسلام أو فى المسيحية أو حتي اليهوديه خلافك يكون مع شخص و ليس مع أمه بأكلمها، مسلم مسيحي يهودي جميعا أهل كتاب".