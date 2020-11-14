إنفوجراف.. متى تحصل على تعويض عن إصابات العمل؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التى يستحق فيها العامل الحصول على تعويض فى حالة الإصابة.





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