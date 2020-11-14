صور.. وزيرة الصحة تتفقد أعمال وحدة طب أسرة أبو زنيمة بسيناء

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال الإنشاء بوحدة طب أسرة أبو زنيمة الجديدة بمحافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للوحدة تلبغ 25 مليون جنيه، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وقالت الوزيرة إن وحدة طب أسرة أبو زنيمة من ضمن وحدات المرحلة الثانية التى سيتم العمل بها بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، حيث إنه من المقرر تطبيق المنظومة الجديدة بـ 23 وحدة صحية، و7 مستشفيات بجنوب سيناء.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة تضم 13 وحدة ومركز طبى، و4 مستشفيات يتم تجهيزها على أعلى مستوى طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوحدة تضم عيادتى طب أسرة، وعيادتين عيادة أسنان، وعيادتين معمل تحاليل، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحى الأسرى وجميع خدمات الطب الوقائى، مشيرًا إلى أن الوحدة تخدم أكثر من 20 ألف مواطن من أهالى مركز أبو زنيمة والمناطق التابعة له.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة راجعت معدل التسجيل لملفات طب الأسرة بوحد طب أسرة أبو زنيمة، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات التى تم فتحها 9 آلاف ملف طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ بالوحدة قبل نهاية العام الحالى، كما وجهت برفع كفاءة المبنى القديم لوحدة صحة أبو زنيمة والمجاور للمبنى الجديد ليصبح مكتب خدمات صحية يقدم خدمات الطب الوقائى والترصد البيئى، كما يضم مركزًا لتدريب للفرق الطبية والعاملين بمركز طب أسرة أبو زنيمة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى، وهى: الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضى؛ تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.