عاجل .. الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية زامبيا

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "إدجار لونجو"، ومؤكداً الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التى تربطها بشقيقتها زامبيا فى مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجارى والاستثمار، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا".

كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزامبى، والرئيس "لونجو" شخصياً، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقى المشترك، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الأفريقية.

من جانبه؛ أعرب "مالانجي" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً له تحيات أخيه الرئيس الزامبي، حيث سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس "إدجار لونجو"، تضمنت بعض موضوعات العلاقات الثنائية، والإعراب عن الرغبة فى تطوير تلك العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصةً فى المجالين الاقتصادى والتجاري.

كما أعرب وزير خارجية زامبيا عن تطلع بلاده للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التى تواجهها القارة، والتى تتطلب تضافر الجهود الافريقية لمواجهتها وذلك امتداداً للدور الفاعل للسيد الرئيس فى معالجة القضايا الأفريقية، خاصة ما يتعلق بدفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود فى القارة الأفريقية، وذلك بالتكامل مع الجهود القارية ذات الصلة.