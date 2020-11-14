31 عالما من جامعة الإسكندرية فى قائمة أفضل 2% من علماء العالم

واعتمد التصنيف على قاعدة بيانات Scopus فى 22 تخصص علمى و176 تخصص فرعى للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.
ووفقا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، تضمنت قائمة جامعة ستانفورد 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، بينهم 31 عالما من جامعة الإسكندرية.
وهنأ الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، علماء الجامعة الذين تضمنتهم القائمة، مشيدًا بجهودهم فى البحث العلمى ورفع اسم ومكانة جامعة الإسكندرية فى المحافل الدولية.
وأوضح جابر، أن هذا التقييم يعتمد على إستشهادات العلماء ومؤشر هيرش H index أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، إلى جانب مؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة فى مواقع تأليف مختلفة.
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