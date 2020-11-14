فيديو.. وزير الأوقاف: التكسب بـ اللايك والشير على حساب الاستقرار جريمة كبرى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإساءة للأديان والرسل والأنبياء مرفوض جملة وتفصيلا، لافتًا إلى أن القانون يقوم بدوره فى مواجهة الإساءة، مقدمًا الشكر للمستشار حماده الصاوى النائب العام، فى اتخاذ الإجراءات الفورية ضد المتجاوزين.





ودعا جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر الفضائية الأولى، اليوم السبت، إلى ضرورة تطبيق القانون بحسم ضد كل من يسيىء للأديان والرسل والأنبياء، منوهًا إلى أنهم طالبوا فى كتاب دور العبادة بتشريع دولى يجرم التعرض للأديان ودور العبادة وإلا تحول العالم لغابة.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه لا بد من احترام الأديان والرسل والأنبياء ولا يجوز التعرض للمعتقدات ودور العبادة وإلا سارت هناك حرب معتقدية.

وأشار إلى أن من الضرورى استرداد المنظومة القيمية والأخلاقية بقوة، خصوصًا وأن الدين يعنى حسن الخلق، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائمًا ما يؤكد على قضية الوعى، وهو ما يتطلب تكثيف برامج التوعية عبر المؤسسات المختلفة.

ولفت إلى أن التكسب بـ"اللايك والشير" على حساب أعراض الناس واستقرار الدولة جريمة كبرى وإثم شرعى عظيم، وأى مال يكتسبه الشخص من خلال ذلك هو مال محرم شرعًا، مضيفًا: "يأكل سحت كتاجر المخدرات".