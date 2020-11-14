نص عظة البابا تواضروس فى قداس ترقية 12 قمصا بالإسكندرية

وقال البابا تواضروس: "باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين، فى هذا الصباح المبارك وإنجيل هذا الصباح يقدم لنا المبدأ الأساسى فى حياتنا كخدام من أراد أن يكون فيكم عظيمًا يكون لكم خادمًا، ومن أراد أن يكون أولًا يكون للجميع عبدًا، يأتى يعقوب ويوحنا وهم من التلاميذ فينفصلوا عن التلاميذ الأنثى عشر ويطلبوا طلب خاص من السيد المسيح فى مجده أن يكون واحد عن يمينه وآخر عن يساره طلب فى حد ذاته جيد لكن به شبه لبعض الأمور غير الجيدة به شكل من أشكال الأنانية وحب العظمة والذات وحب الرئاسة وكل هذا طلب المسيح ألا تكون موجوده فى من يخدمه من يريد أن يخدم".

وتابع: "إذا كان الله اختارنا لنخدمه اختارنا ووضع المبادئ الأساسية فى الخدمة وقال إن الخادم الذى يريد أن يكون عظيم يكون آخر الكل وخادم الكل وهذا ليس على سبيل البلاغة بل هذا ما أراده المسيح فينا وتعلمنا كنيستنا، ونقول فى تحليل الخدام الأباء الأساقفة القمامصة والقسوس والإكليروس والشمامسة وكل الشعب وفى الآخر يقول أبونا الذى يصلى وضعفى ولهذا المسيح أتى وقال تعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب ولذلك نحن نخدم ومعروفين فى كنائسنا ومدننا لكن لا ننسى روح الاتضاع يجب أن يكون فيك هذا الأمر وهذا يحتاج لجهاد فى حياتنا الروحية كيف يحفظ الإنسان اتضاعه".

ووضع بعض النقاط منها:

1- أفحص ضميرك بعمق فلا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان، فالإنسان له ضعفات وسلبيات وسهوات وفرصة الخلوات والحياة الهادئة ليعدل نفسه كيف ابتعد عن ضعافتى، أفحص ذاتك عن عمق ممكن فى وسط الناس أجد ناس يقولون لى كلام حلو وتمدحنى كل هذا جيد لكن لا تنسى أنه فى النهاية للتراب وحتى لو قال الناس أنه حسنا والمسيح لم يقل فأنت الخاسر فأفحص ذاتك بعمق .

2- احرص فى خدمتك وعملك أن تكون فى حالة اتضاع، عندما يكون إثنان أو ثلاثة فى نفس المكان تجدهم فى صراع دائم، فهل لا يوجد أحد حكيم؟! ابحث عن روح الاتضاع هذا هو طريق السماء لا يوجد طريق آخر سوى الاتضاع وسكة افتقادك للاتضاع فاسلك سلوك الاتضاع من قلبك هذا هو أساس خدمة الإنسان ممكن يكون لك سنين خدمة كبيرة لكن أنظر للمستقبل برجاء حتى أن وجدت معوقات كن لديك رجاء وأمل وثقة فى يد الله التى تعمل لتشعر بداخلك أنك شباب ولا تهزمك السنين لكن العمر القلبى والعقلى هو الذى يجب أن يسيطر على خدمتنا على الدوام ونحن اليوم اختارنا أثنى عشر من الأباء كدفعة أولى كترقية للقمصية ومفهوم الترقية فى الكنيسة هو الترقية لأسفل لغسل الأرجل مفهوم الترقية فى الكنيسة مختلف عن مفهوم العالم وهى مزيد من الخدمة والحب والاتضاع فأختارنا اليوم أثنى عشر من الأباء.

واستطرد: "الإسكندرية مقسمة لأربعة مناطق رعوية كل منطقة تختار ثلاثة أباء وإذا أراد ربنا بعد فترة نعمل دفعة أخرى القمصية دعوة للخدمة أكثر وليست دعوة للرئاسة و العظمة، ربنا يبارك خدمتكم ويفرحكم بتعبكم دائمًا ويعطينا جميعًا النهاية الصالحة يبارك خدمة الأباء الأجلاء فى مناطقهم وفى عمل الرعاية الكبير الممتد فى الإسكندرية".

وقال: "الإسكندرية بتكبر وتسع والدولة تقوم بمشروعات كبيرة هذا يوسع رقعة المدينة بالتالى يوسع عمل الرعاية، ربنا يحفظكم ويعطيكم الصحة دائماً ويعطيكم الخدمة المفرحة المثمرة فى حياتكم ويبارك الرعية ونحن وسط أزمة الكورونا بقدر الإمكان نمارس كل الإجراءات الإحترازية الممكنة لكى نقدر أن نحفظ حياة الجميع ونمر هذه الفترة وبنعمة ربنا كل هذا ينتهى ونرجع لحياتنا العادية هذه فرصة لمراجعة النفس ومراجعة الأفكار والخدمة ممكن نأخذ منها عوامل كثيرة اليوم نتذكر يوم تجليس المتنيح البابا شنوده الثالث 14 نوفمبر 1971 نطلب صلوات كل الأباء الذين سبقونا للسماء يتشفعوا من أجلنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الأن وإلى الأبد آمين".

وعقب صلاة الصلح صلى صلوات منح القمصية للكهنة الـ12 وهم:

- القمص بيشوى ينى كاهن كنيسة الملاك ميخائيل – غربال.

- القمص يونان أنطونيوس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين - الطابية.

- القمص باسيليوس رمزى كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا باخوميوس - ش. سوريا.

- القمص سيداروس يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء - الدخيلة.

- القمص مينا عادل كنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء - حى بشر.

- القمص سمعان أسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء وأبى سيفين والشهداء - خورشيد.

- القمص يوأنس تادرس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار - سموحة.

- القمص شاروبيم بسطوروس كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال - شارع سيف.

- القمص أبرآم فانوس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس - سبورتنج.

- القمص إسحق نجيب كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس سبورتنج.

- القمص سيرافيم حنا كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال - شارع سيف.

- القمص أبرآم شوقى كاهن كنيسة القديسين الأنبا صموئيل والأنبا أبرآم - غيط العنب.