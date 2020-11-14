الوزراء: الجمع بين معاشى التأمين الاجتماعى وتكافل وكرامة مجرد شائعة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إمكانية الجمع بين معاش التأمين الاجتماعى ومعاش برنامج "تكافل وكرامة".





وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى أكدت أنه لا صحة لإمكانية الجمع بين معاش التأمين الاجتماعى ومعاش برنامج تكافل وكرامة، مُوضحةً أن شروط استحقاق معاش برنامج تكافل وكرامة نصت على ألا يكون المتقدم للبرنامج "الزوج/الزوجة - المسن/ العاجز" يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية، أو يعمل بأى جهة حكومية أو فى أى من القطاعين العام أو الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، وذلك حرصًا من الدولة على وصول الدعم النقدى لمستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجًا

وتابعت: "فى إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أى موارد مُهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دورى، للتأكد من عدم حدوث أى أخطاء تؤدى لاستبعاد أى أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة".

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام.