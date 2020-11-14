صور.. الأنبا أنجيلوس يرأس صلوات قداس الصم والبكم

أدى الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهى بكنيسة القديس العظيم مارمرقس الرسول، والبابا أثناسيوس الرسولى، وفى أثناء القداس رسم ثلاثة من الشمامسة برتبة المرتل، وبعد القداس رحب وهنأ الخدام والمخدومين بالخدمة الجديدة.





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