عاجل.. السيسى يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثوابت مصر لحفظ حقوقها المائية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة نيوما، إلى القاهرة، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التى تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة، ومهنئًا إياه على حصوله مؤخرًا على جائزة مؤسسة "كيميت بطرس غالى للسلام" تقديرًا لجهوده وإنجازاته فى مجال تسوية النزاعات بالقارة الإفريقية، وكذلك لنضاله الطويل لتحقيق استقلال ناميبيا.

من جانبه، أشاد نيوما، بدور مصر المقدر والدؤوب تحت قيادة الرئيس السيسى، فى دعم جهود صون السلم والأمن فى إفريقيا والوفاء بمبادرة إسكات البنادق فى القارة بحلول عام 2020، مؤكدًا أهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسى فى إرساء دعائم العمل الإفريقى المشترك، ولإيجاد الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية ولمختلف قضايا السلم والأمن بالقارة.

كما أعرب الرئيس الناميبى الأسبق، عن التقدير الذى تحظى به مصر فى ناميبيا والقارة الإفريقية لما قدمته من مساندة تاريخية فى الكفاح من أجل الاستقلال خلال القرن الماضى، فضلاً عن امتداد هذا الدور المصرى المقدر والداعم لمختلف القضايا الإفريقية على المستويين الثنائى والقارى إلى وقتنا الحاضر، وهو ما تجسد بوضوح مؤخرًا خلال الرئاسة المصرية المثمرة للاتحاد الإفريقى فى عام 2019.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية الإفريقية، خصوصًا ملف سد النهضة، وأكد رئيس ناميبيا الأسبق على تأييد بلاده لمساعى مصر من خلال المفاوضات لحل تلك القضية على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.

ومن جانبه أكد الرئيس السيسى، فى هذا السياق على ثوابت الموقف المصرى الساعى للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يحفظ حقوق مصر المائية يلبى طموحات الدول الأخرى فى التنمية.