الأطفال المشاركون بمعسكر أبناء المصريين بالإمارات: سنتحدث باللهجة المصرية في حياتنا اليومية...

استمر لليوم الثاني على التوالي معسكر "اتكلم مصري" للأطفال المصريين المقيمين في دولة الإمارات عبر تطبيق "زووم" من أجل تشجيعهم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية، وهي مبادرة "اتكلم المصري" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

ورصدت وزارة الهجرة العديد من ردود الأفعال من الأطفال والأسر المشاركة بالمعسكر وقيامهم بالأنشطة الخاصة بالمبادرة.

حيث أعرب الأطفال المشاركين عن سعادتهم الكبيرة خلال قيامهم بالأنشطة الخاصة بمبادرة "اتكلم مصري"، مؤكدين أنهم شعروا بأنهم في مصر وطنهم الأم من خلال التحدث باللهجة المصرية، بالإضافة إلى الأنشطة التي قاموا بها خلال المعسكر، وأنهم ينتظرون بحماس شديد بدء فعاليات المعسكر في اليوم التالي، مشيرين إلى أنهم اتخذوا قرار بألا يتحدثوا باللغة الانجليزية إلا في مدارسهم فقط، والتحدث والتعامل في حياتهم اليومية سيكون باللغة العربية واللهجة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم مصري" والمشاركة فيها، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي: