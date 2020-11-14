كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز فى كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية. تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى عجز فى كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كراسات الشروط للمواطنين بكميات كافية بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى أنه تم بيع أكثر من 160 ألف كراسة شروط حتى الآن، وجارٍ ضخ كميات إضافية منها نظرًا للإقبال الكبير على الشراء، مناشدةً جميع المواطنين الراغبين فى شراء كراسات الإسكان عدم التزاحم بالمكاتب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أن الإعلان سارى حتى 7 ديسمبر القادم، ولا يعتد بأسبقية شراء الكراسات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تنفى عجز كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى بمكاتب البريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.