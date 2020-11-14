الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 7.3 مليار جنيه

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (225) متهم ، وبحوزتهم (19 قطعة سلاح نارى – 67 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 12 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط عدد (8) عناصر آخرين بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية - الدقهلية – المنيا - أسيوط) بإجمالى مضبوطات (11) قطعة سلاح نارى ( 1 رشاش جرينوف - 5 بنادق آلية – 3 مسدس – 2 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وكذا (5 طربة لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "بلطجة، شروع فى قتل، مخدرات، سرقة بالإكراه"..كما أن أحدهم محكوم عليه بالسجن "المؤبد "، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط (917) قطعة سلاح نارى (1 جرينوف – 2رشاش - 69 بندقية آلية – 141 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 58 مسدس – 646 فرد محلى الصنع – 2917 طلقة مختلفة الأعيرة – 1273 قطعة سلاح أبيض)، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (10) تشكيل عصابى ، ضموا (31) متهماً ، إرتكبوا (49) حادث سرقة متنوعة، وضبط (152) قضية أحداث، وكشف غموض (33) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (52) متهماً.

واستهدفت الحملات الأمنية الهاربين من الأحكام، ونجحت في تنفيذ (453735) حكم قضائى، بينها (1953) حكم جناية، و(159278) حكم حبس، و(228902) حكم غرامة، و(63602) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8624 قضية تموينية متنوعة) بينها (152) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (8098 إسطوانة بوتاجاز) تقدر قيمة الغاز المدعم (1093230) جنيه، وضبط (14) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (38947 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، فضلاً عن ضبط (8458) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3464,335) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (242) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (246,951) طن ، وكذا ضبط (102) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (79,260) طن.

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط (76560) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (55741048) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1443) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها (146) قضية ضرائب عامة ، كشف (83) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (131) قضية فى مجال الجمارك ، (8) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (421) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (479) حكم قضائى ، (160) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (5) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة ، إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - تهريب جمركى بضائع) ، (10) قضايا فى مجالات (إختلاس مال عام - غسل أموال – كسب غير مشروع – إحتيال مصرفى) بقيمة إجمالية بلغت (7374822784 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1949) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا (6 متهمين) إرتكبوا (3) وقائع متنوعة.

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (119) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما نجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط (599) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (378) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (250) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (107) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (75) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (374) لنش سياحى.

وتمكن أمن الموانئ من ضبط (38) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (99) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب)، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط (1976) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1307) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1410) متهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (251٫790 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (188٫443 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (19٫150 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (237 جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (16٫680 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1٫755 كيلو جرام)، و(146352) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (5) قضايا بإجمالى (7) متهمين بمضبوطات بلغت (495 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (223770) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (41964 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 55 قيادة تحت تأثير مخدر ، 7144 موقف عشوائى).

ونجحت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (10402) قضية تموينية متنوعة، و (452) قضية مقاهى مخالفة وغلق (2430) محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 24201 سائق نقل جماعى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.