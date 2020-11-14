السيسى يبحث مع وزير خارجية زامبيا مكافحة الإرهاب العابر للحدود فى أفريقيا

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية في مصر وزامبيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في القارة الأفريقية، وذلك بالتكامل مع الجهود القارية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "جوزيف مالانجي"، وزير خارجية جمهورية زامبيا، وذلك بحضور الوزيرعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وبمشاركة السفير الزامبي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "إدجار لونجو"، ومؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زامبيا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا".

كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزامبي، والرئيس "لونجو" شخصياً، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

من جانبه؛ أعرب "مالانجي" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً لهه تحيات أخيه الرئيس الزامبي، حيث سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس "إدجار لونجو"، تضمنت بعض موضوعات العلاقات الثنائية، والإعراب عن الرغبة في تطوير تلك العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما أعرب وزير خارجية زامبيا عن تطلع بلاده للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الافريقية لمواجهتها وذلك امتداداً للدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، خاصة ما يتعلق بدفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها.