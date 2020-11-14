وزير السياحة والآثار لـ دوت الخليج: في ظل أزمة كورونا افتتحنا 3 متاحف

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الكشف الأثري بسقارة وضع دراسة تكشف عن المومياء وتم الحصول على معلومات جديدة عبر خاصية × ray التي عُرضت أمام الجميع في مؤتمر اليوم.

وأضاف وزير السياحة والآثار، في تصريح لـ "صدي البلد"، رغم اشتداد أزمة كورونا فإنه تم افتتاح 3 متاحف في وقت واحد؛ وهو ما شهده العالم، مؤكدًا "لم يحدث ذلك في أي دولة".

تابع وزير السياحة والآثار "استقبلنا 450 ألف سائح أثناء فترة تحذيرات السفر من كورونا، واتبعنا نموذجًا في التوازن ما بين عودة العمل السياحي تدريجيًا، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للسائحين".

يذكر أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

جدير بالذكر أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.