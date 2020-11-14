سفير مصر بالكويت: زيارة وزير الخارجية تمثل فرصة لتبادل أوجه النظر مع القيادة الجديدة

قال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري للكويت في وقت لاحق اليوم /السبت/ تحظى باهتمام كبير من الجانبين، وتأتي تأكيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.

وأضاف القوني - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت - أن الزيارة والرسالة التي يحملها وزير الخارجية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أخيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ستمثل فرصة طيبة لتبادل أوجه النظر مع القيادة الجديدة في الكويت، استمرارا للتشاور القائم بين قيادات ومسؤولي البلدين، مشيرا للزيارة التي قام بها الرئيس السيسي للكويت في سبتمبر الماضي، وزيارة وزير الخارجية في مارس الماضي.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية ستتضمن كذلك لقاءات مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ لبحث سبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودفعه إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.