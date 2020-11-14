وصف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاعلان عن الاكتشاف الأثري بسقارة اليوم بالأضخم .
أكد وزيري فى تصريح ل"صدي البلد" ان الكشف عن اكثر من ١٠٠ تابوت اثري اليوم ، ملييئ بالمعلومات مؤكدا ان العمل بسقارة لا يتوقف.
أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى اننا نبحث عن أعمال عدة حقائب زمنية ، لإيجاد الورشة التى صنعت توابيت سقارة .
ابدي اعجابة قائلا: لم أكن متخيل أن منطقة اثار سقارة بهذه الأهمية ، خاصة انها كشفت من عدة عصور منها العصر المتأخر والروماني واليوناني .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى وزيري لـ دوت الخليج: نبحث في حقائب زمنية عن ورشة صنع توابيت سقارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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