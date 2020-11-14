مصطفى وزيري لـ دوت الخليج: نبحث في حقائب زمنية عن ورشة صنع توابيت سقارة

وصف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاعلان عن الاكتشاف الأثري بسقارة اليوم بالأضخم .

أكد وزيري فى تصريح ل"صدي البلد" ان الكشف عن اكثر من ١٠٠ تابوت اثري اليوم ، ملييئ بالمعلومات مؤكدا ان العمل بسقارة لا يتوقف.

أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى اننا نبحث عن أعمال عدة حقائب زمنية ، لإيجاد الورشة التى صنعت توابيت سقارة .

ابدي اعجابة قائلا: لم أكن متخيل أن منطقة اثار سقارة بهذه الأهمية ، خاصة انها كشفت من عدة عصور منها العصر المتأخر والروماني واليوناني .