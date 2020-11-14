انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو مرتضى منصور يوجه رسالة لأحمد موسى وعمرو أديب ويقسم بالله وبرحمة والدته على هذا الأمر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في أول ظهور له بالأمس، قام مرتضى منصور بالحديث عن انتخابات البرلمان 2020، وذلك بعد تراجعة وعدم دخوله جولة الإعادة، ودخول 4 مرشحين آخرين للإعادة ليس من بينهم رئيس نادي الزمالك.

مرتضى منصور يوجه رسالة لأحمد موسى وعمرو أديب

ووجه منصور رسالة لكل من الإعلامي أحمد موسى والذي أثنى عليه وقال أنه راجل صعيدي أصيل لا يخطئ، وكذلك الإعلامي عمرو أديب، وقال “أنا نفسي أعرف أديب وموسى عرفوا ازاي أني أنا سقطت بعد فرز 4 صناديق” ولكنه استدرك قائلاً “مش مشكلة مش دي قضيتنا بس هيجي وقت الحساب.

وواصل رئيس نادي الزمالك مقسماً بالله وبرحمة أمه أنه لم يسقط وأنه كان متقدم في الإنتخابات، وأضاف أنه ليس له علاقة بالنتيجة ولكنه راضي بها، مضيفاً أنه سيتكلم ويتحدث في يوم من الأيام ولكن مش دا موعد الكلام.

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وقال مرتضى منصور في أول ظهور له أن نادي الزمالك هرم كبير ولا يمكن وقوعه، ولا يمكن وقوع رئيسه، ووجه الشكر لكل جماهير الزمالك الذين وقفوا بجانب النادي مؤكداً أن الجميع يد واحدة وأن هدف النادي هو بطولة إفريقيا.