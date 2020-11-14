مرتضى منصور عبر قناته مُهددا عمرو أديب: "الحساب قادم" (فيديو)

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي أثار الجدل خلال انتخابات مجلس النواب المنقضية، رسالة للثنائي الاعلامي أحمد موسى وعمرو أديب، تحمل تهديدا لكلا منهما مُستخدما عبارات التوعد: "الحساب قادم".
وقال مرتضى في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب": كيف عرف أحمد موسى عقب فرز 4 صناديق فقط أنني خارج السباق الانتخابي بمجلس النواب؟.
وتابع مرتضى منصور عبر الفيديو: كذلك عمرو أديب أكد أنني خارج سباق انتخابات النواب عقب فرز عدد قليل للغاية من صناديق الانتخاب في دائرة ميت غمر.
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واستكمل رئيس نادي الزمالك المعزول تصريحاته: "أحمد موسى راجل صعيدي وسوهاجي جدع وراجل وعمري ما أسأت له، لكن الحساب قادم".
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