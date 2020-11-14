عاجل .. الرئاسة تعلن تفاصيل لقاء السيسي مع رئيس ناميبيا الأسبق (بيان)

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، عن تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سام نيوما، رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومشاركة السفير الناميبي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة "نيوما" إلى القاهرة، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة، ومهنئا إياه على حصوله مؤخراً على جائزة مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام" تقديرا لجهوده وإنجازاته في مجال تسوية النزاعات بالقارة الأفريقية، وكذلك لنضاله الطويل لتحقيق استقلال ناميبيا.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية الأفريقية، خاصةً ملف سد النهضة، حيث أكد رئيس ناميبيا الأسبق على تأييد بلاده لمساعي مصر من خلال المفاوضات لحل تلك القضية على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.



كما أعرب الرئيس الناميبي الأسبق عن التقدير الذي تحظى به مصر في ناميبيا والقارة الأفريقية لما قدمته من مساندة تاريخية في الكفاح من أجل الاستقلال خلال القرن الماضي، فضلاً عن امتداد هذا الدور المصري المقدر والداعم لمختلف القضايا الأفريقية على المستويين الثنائي والقاري إلى وقتنا الحاضر، وهو ما تجسد بوضوح مؤخراً خلال الرئاسة المصرية المثمرة للاتحاد الأفريقي في عام 2019.