"مو فيد-19".. إصابة محمد صلاح تتصدر الصحف الأجنبية (صور)

تصدر خبر إصابة نجم مصر وليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" بفيروس كورونا المستجد، أغلفة الصحف الإنجليزية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء أمس الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده في مصر للمشاركة بمباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

ديلي إكسبريس



تصدر عنوان "إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا: صحيفة "ديلي إكسبريس"، وكتبت الصحيفة أن محمد صلاح حضر حفلة زفاف كبيرة لأخيه، وأنه أصيب بالكورونا أثناء تواجده في مصر.

ميرور الإنجليزية

كتبت صحيفة ميرور الإنجليزية عنوان "MOVID-19"، بدل من "COVID-19"، إشارة إلى إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، والمشهور في إنجلترا باسم "MO".

وكتبت الصحيفة البريطانية، أن صلاح أُصيب بالفيروس أثناء تأدية الواجب الوطني في مصر، في حين يخشى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول خسارة اسم كبير آخر.

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ديلي ستار



عنونت صحيفة ديلي ستار الموضوع بأنه إضافة ل لمزيد من البؤس ليورجن كلوب مدرب الريدز، وكتبت الصحيفة أن فريق ليفربول يعاني من ضربة جديدة بعد إصابة النجم المصري بفيروس كورونا.

