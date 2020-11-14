تامر حسني عن زوجته: "عقلها صغير وغيورة جدًا"

أكد الفنان تامر حسني، أن زوجته المطربة بسمة تغار عليه بشدة من المعجبين ولكن ليس في كل الأوقات، قائلًا: "غيورة جدًا وعقلها بيصغر احيانًا زي الستات كلها".

وأضاف تامر خلال لقاء له مع الاعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، قائلًا: "النكد عندها من الحاجات الطبيعية ساعات ادخل ابص في وشها اعرف على طول أقولها ها عملنا اية نكد انهاردة".

وأوضح تامر حسني، أن بسمة كانت تريد الشهرة والدخول العالم الغنائي من أجل التعرف على تامر حسني والارتباط به، قائلًا: "صوري كانت متعلقة في اوضتها من هي صغيرة.. وكانت عاملة كشكول حاطة فيه صوري وبتكتبلي حاجات كتير وبتتعامل على اساس انها خطيبتي".

كانت قد أعلنت بسمة بوسيل إنفصالها عن تامر حسني، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".



اقرأ أيضًا..أول تعليق لـ تامر حسني بشأن انفصاله عن بسمة بوسيل



الجدير بالذكر،أنه تزوج الفنان تامر حسني من المطربة المغربية بسمة بوسيل عام 2012، وأنجب منها ثلاثة أبناء وهما: "تاليا، أمايا، آدم".