إعادة نواب الأسكندرية في أرقام..26مرشح منهم 12لمستقبل وطن يتنافسون علي 13 مقعد في برلمان 2021..و13نائب حالي يتغيبون



تشهد محافظة الإسكندرية، جولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وذلك علي 13 مقعد من أصل 16 تم حسم 3 منهم في المرحلة الأولي، من قبل حزب مستقبل وطن، وذلك بمقعد في الدائرة الخامسة لمحمد عبد العال الصغير، والدائرة السادسة لمقعدين من أصل أربعة وذلك من قبل رزق راغب مستقبل وطن ، وحسين القاري مستقبل وطن.

الدائرة الأولي



الدائرة الأولي المخصص لها 4 مقاعد من أصل الـ16 المخصصين للمحافظة ككل، وتضم أقسام أول المنتزه وثان المنتزه وثالث المنتزه يخوض جولة الإعادة فيها 4 مرشحين وهم أبو العباس تركي، من حزب مستقبل وطن، ومحمد حسين الحمامي، مستقبل وطن، وعبد الفتاح يحيي مستقبل وطن ، وأشرف سردينة مستقبل وطن، و مهندسة مي محمود مستقل، ومروة التوني مستقل، ومحمد الجمسي مستقل ، محمد سعد الهواري مستقل.

المرشحين الثمانية منهم 4 لحزب مستقبل وطن وينافسون 4 مستقلين علي الأربع مقاعد المخصصة للدائرة من أصل الـ16 المحددين للمحافظة، ومن المرشحين 3نواب فقط من البرلمان الحالي منهم 2من حزب مستقبل وطن، ونائبه مستقلة. الدائرة الأولي المخصص لها 4 مقاعد من أصل الـ16 المخصصين للمحافظة ككل، وتضم أقسام أول المنتزه وثان المنتزه وثالث المنتزه يخوض جولة الإعادة فيها 4 مرشحين وهم أبو العباس تركي، من حزب مستقبل وطن، ومحمد حسين الحمامي، مستقبل وطن، وعبد الفتاح يحيي مستقبل وطن ، وأشرف سردينة مستقبل وطن، و مهندسة مي محمود مستقل، ومروة التوني مستقل، ومحمد الجمسي مستقل ، محمد سعد الهواري مستقل.المرشحين الثمانية منهم 4 لحزب مستقبل وطن وينافسون 4 مستقلين علي الأربع مقاعد المخصصة للدائرة من أصل الـ16 المحددين للمحافظة، ومن المرشحين 3نواب فقط من البرلمان الحالي منهم 2من حزب مستقبل وطن، ونائبه مستقلة. الدائرة الثانية



الدائرة الثانية ، ومقرها قسم أول الرمل، وتضم أول الرمل وثان الرمل، وومخصص لها 3 مقاعد من أصل الـ16 المخصصين للمحافظة،يخوض عليها 6 مرشحين هم أحمد عبد المجيد مستقبل وطن ، محمود عسكر مستقبل وطن، ومهندس سعد الدسوقي مستقبل وطن ، وعفيفي كامل مستقل ، وإلهام المنشاوي مستقل، عمر الغنيمي مستقل، حيث منهم 3 لحزب مستقبل وطن و3 مستقلين هم في نفس الوقت نواب حاليين بمجلس النواب الحالي. الدائرة الثانية ، ومقرها قسم أول الرمل، وتضم أول الرمل وثان الرمل، وومخصص لها 3 مقاعد من أصل الـ16 المخصصين للمحافظة،يخوض عليها 6 مرشحين هم أحمد عبد المجيد مستقبل وطن ، محمود عسكر مستقبل وطن، ومهندس سعد الدسوقي مستقبل وطن ، وعفيفي كامل مستقل ، وإلهام المنشاوي مستقل، عمر الغنيمي مستقل، حيث منهم 3 لحزب مستقبل وطن و3 مستقلين هم في نفس الوقت نواب حاليين بمجلس النواب الحالي. الدائرة الثالثة



الدائرة الثالثة ومقرها سيدي جابر، وتضم كل من سيدي جابر – باب شرق، ومخصص لها مقعدين من أصل الـ16 مقعد للمحافظة، تضم مرشحين جولة الإعادة الأربعة وهم كل من مجدي الوليلي الشعب الجمهوري ، وأحمد المصري مستقبل وطن، ومصطفي أبوزهرة، مستقل، سمير البطيخي مستقل، حيث منهم مرشح لحزب مستقبل وطن وأخر للشعب الجمهوري في مواجهة 2 مستقلين أحدهم نائب بالبرلمان الحالي وهو النائب سمير البطيخي.

الدائرة الرابعة



الدائرة الرابعة، ومقرها محرم بك، وتضم أقسام محرم بك وكرموز، ومينا البصل، ومخصص لها مقعدين من أصل الـ16 للمحافظة، تضم مرشحين جولة الإعادة وهم كل من محمد جبريل مستقبل وطن، وعمرو كمال الشعب الجمهوري، ومحمود قاسم مستقبل وطن، وهيثم الحريري مستقل، حيث منهم 2 لمستقبل وطن وأخر للشعب الجمهوري وأخر مستقل، ومنهم نائب فقط بالبرلمان الحالي وهو هيثم الحريري.

الدائرة الخامسة والسادسة



الدائرة الخامسة والتى تضم العطارين والجمرك والمنشية واللبان، ومخصص لها مقعد واحد، تم حسمه من الجولة الأولي، من قبل حزب مستقبل وطن وهو محمد عبد العال الصغير مستقبل وطن، وأيضا الدائرة السادسة المخصص لها 4 مقاعد وتضم أقسام كل من الدخيلة وأول العامرية وثان العامرية، وبرج العرب، وتم حسم مقعدين منها، لصالح حزب مستقبل وطن وهم كل من رزق راغب مستقبل وطن ، وحسين القاري مستقبل وطن، فيما يخوض جولة الإعادة كل من محمد السمالوي مستقبل وطن، ومصطفي الطلخاوي مستقبل وطن، ومني الحسيني مستقل، الدكتور أحمد خليل النور، وذلك علي المقعدين المتبقين. الدائرة الخامسة والتى تضم العطارين والجمرك والمنشية واللبان، ومخصص لها مقعد واحد، تم حسمه من الجولة الأولي، من قبل حزب مستقبل وطن وهو محمد عبد العال الصغير مستقبل وطن، وأيضا الدائرة السادسة المخصص لها 4 مقاعد وتضم أقسام كل من الدخيلة وأول العامرية وثان العامرية، وبرج العرب، وتم حسم مقعدين منها، لصالح حزب مستقبل وطن وهم كل من رزق راغب مستقبل وطن ، وحسين القاري مستقبل وطن، فيما يخوض جولة الإعادة كل من محمد السمالوي مستقبل وطن، ومصطفي الطلخاوي مستقبل وطن، ومني الحسيني مستقل، الدكتور أحمد خليل النور، وذلك علي المقعدين المتبقين. المحافظة في أرقام



وفق ذلك يكون مخصص للمحافظة 16 مقعد بمجلس النواب علي المقاعد الفردية، وتم حسم منهم 3 مقاعد من الجولة الأولي، وتجري الإعادة علي 13 مقعد، من قبل 26 مرشح منهم 12 مرشح لحزب مستقبل وطن، و2 لحزب الشعب الجمهوري، و1لحزب النور، 11 مرشح مستقل، حيث حزب مستقبل وطن ينافس علي 12 مقعد من أصل الـ13 في الإسكندرية بعد أن حسم 3 مقاعد في الجولة الأولي، فيما يوجد 11مرشح مستقل و2 للشعب الجمهوري و1لحزب النور.

نواب يتغيبون



علي مستوي النواب الذين يخوضوا جولة الإعادة وعم لا يزالوا أعضاء بالمجلس الحالي، فهم 9 من أصل 26 مرشح، فيما شهدت العملية الانتخابية غياب 13 نائب من البرلمان الحالي عن برلمان 2021 بعد أن خسروا من الجولة الأولي، ومنهم من لم يخوض العملية الانتخابية من الأساس كالنائب كمال أحمد وصلاح عيسي المحبوس علي ذمة قضايا فساد. علي مستوي النواب الذين يخوضوا جولة الإعادة وعم لا يزالوا أعضاء بالمجلس الحالي، فهم 9 من أصل 26 مرشح، فيما شهدت العملية الانتخابية غياب 13 نائب من البرلمان الحالي عن برلمان 2021 بعد أن خسروا من الجولة الأولي، ومنهم من لم يخوض العملية الانتخابية من الأساس كالنائب كمال أحمد وصلاح عيسي المحبوس علي ذمة قضايا فساد. النواب المنتظر أن يغبوا عن برلمان 2021، وهم كل من إبراهيم عبد الوهاب المصريين الأحرار، هند الجبالي مستقل ، وحسين خاطر مستقل، سامح السايح المؤتمر، محمد عطا سليم ، صلاح عيسي مستقل، وطارق السيد المصريين الأحرار، وحسني حافظ الوفد، سامي رمضان المصريين الأحرار، وكمال أحمد مستقل، وأشرف عثمان مستقبل وطن، وحمد الكورواني مستقل، المهندس حسن خيرالله الشعب الجمهوري.

تاريخ الإعادة



وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر.

وتعلن النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر، ويأتي ذلك بعد أن أجريت المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هي، الجيزة، ألفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.