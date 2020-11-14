مي عز الدين تتصدر التريند لهذا السبب

مي عز الدين، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب مشهد وفاة والدها في مسلسل "خيط حرير"، ليحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. تفاعل رواد منصات السوشيال ميديا مع المشهد وتم تداوله بشكل واسع، خصوصًا بسبب أغنية "ناقصني أمان"، والتي تم تقديمها مع المشاهد المؤثرة. مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا



أشعلت مي عز الدين السوشيال ميديا بمسلسلها الجديد "خيط حرير" الذي يذاع حاليًا عبر شبكة قنوات "أون"، لتخطف الأضواء بمشهد مدته 3 دقائق فقط. اقرأ أيضًا..اختيار نورهان المرشدي لتقديم أغنيتين في مسلسل "خيط حرير"



الجدير بالذكر، أن مسلسل خيط حرير بطولة مي عز الدين، ومحمود عبد المغني وسوسن بدر ونيقولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير. ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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