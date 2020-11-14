صور : عمارة غير مسبوقة.. الأوقاف تفتتح 501 مسجد فى 81 يوما فقط

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الأوقاف لافتتاح أكثر من 500 مسجد جديد، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه فى 81 يوما فقط 501 مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة.
وأوضحت الأوقاف أن المساجد التى سيتم افتتاحها هى: 13 مسجدا بمحافظة أسيوط، و11 مسجدا بمحافظة البحيرة، و6 مساجد بمحافظة الفيوم، و5 مساجد فى محافظة الدقهلية، و3 مساجد بكل مديرية من مديريات الجيزة والمنيا والشرقية ودمياط، ومسجد واحد فى كل من محافظة الغربية والقليوبية.
وأشارت إلى أن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنى فقط، إنما يأتى الاهتمام بها صيانة ونظافة وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، وقصد نشر الفكر الإسلامى الوسطى الرشيد، وتحصين الأبناء من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أى سيطرة على بيوت الله عز وجل.
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