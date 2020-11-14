أهم الأخبار.. بدء الحرب بين البوليساريو والمغرب.. كشف أثري جديد في سقارة.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

نشر دوت الخليج على مدار اليوم مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها.

خسائر في الأرواح والمعدات.. جبهة البوليساريو توجه ضربات عسكرية على قواعد الجيش المغربي

أعلنت جبهة البوليساريو المغربية اليوم، السبت، شن قواتها هجمات مكثفة على قواعد تابعة للجيش المغربي، وتابعت جبهة البوليساريو، أنه تم إلحاق خسائر في الأرواح والمعدات بالمناطق المستهدفة.. المزيد

شاهد.. افتتاح تابوت مومياء لأول مرة على الهواء مباشرة

قام مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، بتجربة افتتاح تابوت مومياء على الهواء مباشرة، وقال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن العالم أجمع متواجد اليوم للإعلان عن كشف أثري جديد في سقارة.. المزيد

آبي أحمد يتهم قادة تيجراي بالخيانة العظمى

اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قيادات جبهة تيجراي بأثقل اتهامٍ ممكن، حيث وجه إليهم تهمة الخيانة العظمى للبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.. المزيد

الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سام نيوما، رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومشاركة السفير الناميبي بالقاهرة".. المزيد

شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. واستمرار نوة المكنسة

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، وذلك بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. المزيد

الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة غدا وغزيرة بالسواحل.. والعظمى تصل 24 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الأحد، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.. المزيد

إخلاء سبيل الطالب الجامعي يوسف هاني المتهم بازدراء الأديان

قرر قاضي معارضات محكمة الإسماعيلية إخلاء سبيل المتهم يوسف هاني في قضية ازدراء الأديان، وتقدم المتهم باعتذار للمحققين، مؤكدا ندمه على فعله والإساءة للدين الإسلامي.. المزيد

نيوزويك عن فرنسا: تسيء للنبي..و ترفض الإساءة للمسئولين.. فهل تدعم حرية التعبير؟

نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقالًا للكاتب "ماركو بيروليني"، الباحث في منظمة العفو الدولية لشئون أوروبا، حول حقيقة مناصرة فرنسا لحرية التعبير.. المزيد