العامة للمستشفيات تحتفل باليوم العالمي لمرض السكر بافتتاح معهد الغدد الصماء

لازالت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تخطو بخطواتها الواثقة والمثمرة نحو أداء دورها الطبي المتميز ودورها المجتمعي نحو أبناء بلدها على النحو الأكمل متضمنا رسالتها الأهم كصرح طبي وتعليمي رائد يقع على عاتقها مسئولية التوعيه تجاه كل ما يخص صحة المصريين.

وفي هذا الإطار شاركت الهيئة العامة للمستشفيات فى فعاليات اليوم العالمي لمرض السكر الذي يقام سنويا على مستوى العالم يوم 14 نوفمبر من كل عام وأقيم الإحتفال بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء تحت رعاية د . هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، ذلك بالتزامن مع افتتاح د.حمدد فوزي رئيس الهيئه لأعمال التطوير والمنشآت الجديدة بالمعهد .

وصرح د .محمدد فوزي رئيس الهيئة بأن المعهد صرح طبى واكاديمي متخصص يخدم مرضى السكر والغدد الصماء فى جميع التخصصات الطبية والجراحية المتعلقة بهذا المرضى حيث يتردد على المعهد اكثر من 1500 مريض يوميا جميعهم يتلقى خدمة طبية متميزة ومنهم من يقوم بالمتابعة وصرف العلاج شهريا ، لهذا يتم الاهتمام دوما بأعمال التطوير ورفع الكفاءة للمنشآت والأجهزة الطبية وأهم من ذلك تدريب الطواقم الطبية ورفع مستواهم العلمى للحفاظ دوما على تقديم خدمة طبية بجودة متميزة.

وأضاف بأنه حرصنا هذا العام على أن يكون بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي لمرض السكر إفتتاح أعمال التطوير والمنشأت الجديدة بالمعهد التي بلغت تكلفتها الإجمالية 100 مليون جنيه شملت العديد من أقسام المعهد وكان التوجيه الدائم بعدم تعطيل العمل واستمرار تقديم الخدمة الطبية بهذه الأقسام أثناء عملية التطوير.

وأفاد د. ايهاب نبيل عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء بأنه تم افتتاح قسم الأطفال بسعة 18 سرير مجهزة بأحدث التجهيزات لتقديم خدمة طبية متميزة كما اشتمل القسم على مكتبة وغرفة مجهزة ببعض الألعاب للإهتمام بالجانب النفسى للطفل اثناء حجزه وعلاجه بالمعهد.

وأضاف بأن التطوير شمل أيضا أقسام الأشعة والقسطرة الطرفية والموجات فوق الصوتية والتى تم تجهيزها بأحدث أجهزة القسطرة والأشعة وخمسة أجهزة دوبليكس ملون والتى تعمل لأول مرة داخل مستشفى حكومى وتنافس المراكز الخاصة من حيث جودة الخدمة الطبية المقدمة ، حيث تغنى هذه الاجهزة عن الأشعات المقطعية بالصبغة مما يوفر الوقت والجهد ولا يجهد المريض بحقن الصبغة عدة مرات ، كما تم افتتاح 4 غرف عمليات بعد تطويرها منهم غرفة مخصصة لعمليات السمنة وتحويل المسار يتحمل سريرها مريض يزن 500 كجم بالإضافة إلى غرفة افاقة ، كما تم تطوير 18 سرير رعاية بالدور الرابع.

وقال ان المعهد الآن يضم أول وحدة أعصاب تشخيصية وعلاجية على مستوى مستشفيات وزارة الصحة تشتمل على جهاز علاج الأعصاب لتخفيف الآلام عن المرضى المترددين على المعهد نظرا للتأثير المباشر لمرض السكر على الأعصاب.

كما تم افتتاح معهد التمريض بعد أعمال التطوير وإضافة فصلين إضافيين ليصبح إجمالى عدد الفصول خمسة فصول وذلك بعد اعتماد المعهد من وزارة الصحة والسكان ويضم المعهد أيضا مكتبة وغرفة للمحاكاة للتدريب على الانعاش الرئوي والقلبى والتدخلات الطارئة للتمريض ، بالإضافة الى إفتتاح الأرشيف الألكترونى لمواكبة خطة التحول الرقمى للدولة.

وأضاف بأن المعهد يوفر جميع الخدمات الطبية لمريض السكر ونحرص دائما على التطوير ونعد بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتوفير الرعاية الطبية المناسبة واضافة جميع الخدمات الطبية الغير متوفرة حاليا مثل عيادة السمنة وجراحات تحويل المسار وعيادة علاج امراض الذكورة وعيادة امراض الكلى وقسم خاص بالغدد الصماء.

وتضمنت الفعاليات عمل تحاليل لجميع المترددين على المعهد بهدف الوقايه والتوعيه بالمرض وتقديم الإرشادات اللازمه للوقايه والعلاج من المرض ، كما تم التأكيد على التوعيه بعلاج الأطفال المصابين بالمرض وطرق الوقايه منه.