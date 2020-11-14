موجز السوشيال ميديا.. ميدو يكشف عن بديل محمد صلاح.. وروجينا تظهر مع زوجها

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

بعد إصابته بـ فيروس كورونا.. ميدو يوجه رسالة إلى محمد صلاح.. شاهد

وجه أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا، رسالة إلى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، بعد إصابته بفيروس كورونا.

بإطلالة صيفية .. منى ممدوح تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة منى ممدوح، صورا لها من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

روجينا تشارك جمهورها بصور لها مع زوجها.. شاهد

نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها مع زوجها الفنان اشرف زكى وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

ميدو: زيزو الأفضل لتعويض غياب صلاح أمام توجو

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب نادى الزمالك السابق، عن البديل الأفضل للاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، الذى تأكد غيابه عن المباراة بعد ثبوت إصابته أمس، الجمعة، بفيروس كورونا.

